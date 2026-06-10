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Путин оценил результаты мер по борьбе с инфляцией

Путин: меры по борьбе с инфляцией дают результаты
Михаил Метцель/РИА Новости

Меры, направленные на борьбу с инфляцией, дают результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Ситуация под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, уже пять с небольшим процентов», — сказал глава государства.

Путин добавил, что правительство России может рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение «других необходимых параметров».

5 июня Путин заявил, что инфляция в России, по прогнозам, в текущем году приблизится к 5,2%.Глава государства назвал важным, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции.

В мае советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что во втором полугодии 2026 года регулятор ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%. Он пояснил, что ее замедление прогнозируется исходя из текущего темпа роста цен, то есть месяц к месяцу с устранением сезонных факторов. Во втором полугодии этот темп, скорее всего, сохранится.

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