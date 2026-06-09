Россиянам рассказали, когда ждать дешевых кредитов

Реально доступные кредиты в России возможны в 2027 году, когда ключевая ставка снизится до 10-12%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Условия кредитования в 2026 году могут немого улучшиться в соответствии с шагом снижения ключевой ставки. Цикл снижения ставки в 2026 году продолжится в июне ее очередным секвестром на 50 базисных пунктов, до 14%. Динамика инфляции и крепость рубля позволяют сделать такой осторожный шаг. Процесс нормализации денежно-кредитной политики тормозят по-прежнему повышенные инфляционные ожидания населения, высокие темпы роста зарплат. Но реального оживления кредитной активности и экономической активности можно ждать при ключевой ставке 10-12%. Это перспектива 2027 года», — отметил Бахтин.

По его словам, кроме того, ЦБ наверняка учитывает перспективу среднесрочного ослабления рубля на сезонном, монетарном и бюджетном факторах. Бахтин подчеркнул, что это потенциальный проинфляционный фактор, как, впрочем, и риск переноса в российскую экономику эффектов от устойчивого удорожания топлива, продовольствия, удобрений.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос объем кредитования.