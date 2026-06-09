Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Россиянам рассказали, когда ждать дешевых кредитов

Инвестстратег Бахтин: реально доступные кредиты в России возможны в 2027 году
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Реально доступные кредиты в России возможны в 2027 году, когда ключевая ставка снизится до 10-12%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Условия кредитования в 2026 году могут немого улучшиться в соответствии с шагом снижения ключевой ставки. Цикл снижения ставки в 2026 году продолжится в июне ее очередным секвестром на 50 базисных пунктов, до 14%. Динамика инфляции и крепость рубля позволяют сделать такой осторожный шаг. Процесс нормализации денежно-кредитной политики тормозят по-прежнему повышенные инфляционные ожидания населения, высокие темпы роста зарплат. Но реального оживления кредитной активности и экономической активности можно ждать при ключевой ставке 10-12%. Это перспектива 2027 года», — отметил Бахтин.

По его словам, кроме того, ЦБ наверняка учитывает перспективу среднесрочного ослабления рубля на сезонном, монетарном и бюджетном факторах. Бахтин подчеркнул, что это потенциальный проинфляционный фактор, как, впрочем, и риск переноса в российскую экономику эффектов от устойчивого удорожания топлива, продовольствия, удобрений.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос объем кредитования.

 
Теперь вы знаете
Удары России по военным заводам в Киеве, новый экзамен для автомобилистов и самая короткая ночь в году. Что нового к утру 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!