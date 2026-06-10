Цена на золото опустилась ниже $4250 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex опустилась ниже отметки в $4250 за тройскую унцию впервые с 23 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Уточняется, что в 02:23 по московскому времени цена на золото снижалась на 2,66%, до $4247,2 за тройскую унцию.

При этом к 02:28 мск стоимость фьючерса замедлила снижение и находилась на уровне $4 247,7 за тройскую унцию (-2,65%).

В начале 2026 года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию. Такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала, заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Ранее эксперт предрек колебание цен на золото и серебро.