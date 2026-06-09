В России ужесточат наказание за продажу сигарет без лицензии

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях инициативу о наказании за нелегальный сбыт табака. Одним из основных пунктов нововведений стало предоставление права регионам самостоятельно запрещать продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН), также известных как «вейпы».

Документ дополняет существующее законодательство, в котором уже прописано наказание за незаконное производство и поставку сигарет. Теперь санкции коснутся и розничной торговли в крупных и особо крупных размерах, если у продавца нет обязательной лицензии.

Согласно нововведению, нарушителям грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если же преступление совершено организованной группой, то сумма взысканий вырастет до 4 млн рублей, а тюремный срок – до пяти лет.

По мнению авторов проекта, контрафактная табачная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья граждан. Кроме того, теневой рынок приносит доход преступникам и наносит значительный ущерб федеральному бюджету.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета продажи вейпов на территории страны. Очередная просьба об этом поступила от главы общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской. Тогда же депутаты Госдумы приняли в I чтении правительственный законопроект, в рамках которого предлагалось лицензировать розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России.

Ранее в России разрешили досудебную блокировку сайтов по продаже табака.