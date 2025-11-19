Госдума приняла проект о лицензировании торговли табаком

Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, в рамках которого предлагается лицензировать розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Соответствующий документ опубликовали в думской электронной базе.

Согласно инициативе, лицензировать предлагается закупку, хранение и поставки табачной продукции. Также подобные меры могут ввести для никотинсодержащей продукции, никотинового сырья и развозной торговли, следует из документа.

Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, а на розничную и развозную — органы исполнительной власти субъектов России. Сроки действия разрешений будут составлять не более пяти лет.

Из законопроекта следует, что для получения лицензии должны быть соблюдены ряд требований: отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей, наличие магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров, а также уплата государственной пошлины.

