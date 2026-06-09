Россияне рассказали, сколько тратят на спортивные матчи

Каждый третий (39%) опрошенный россиянин тратит на посещение спортивных матчей в своем городе не более 10 тыс. рублей в год. При этом 41% готовы потратить на спортивный туризм, включающий поездку на матч за границу, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 27% закладывают на это от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 13% — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, 6% — более 150 тыс. рублей в год. При этом 15% респондентов вообще не планируют тратиться на посещение спортивных событий.

Около 54% россиян ходят на матчи только в своем городе. Еще 28% опрошенных периодически ездят на турниры в другие города внутри страны. 18% респондентов хотя бы раз посещали или планируют посещение крупных международных спортивных или киберспортивных событий за рубежом.

Больше всего россияне посещают футбольные матчи, на них приходится около 36% всех походов на спортивные события. Далее следует хоккей с долей 24%. Киберспортивные турниры — 17%, а баскетбол, волейбол и теннис суммарно формируют около 14% посещений, разнообразные единоборства — еще 9%.

Если на матчи и турниры в родном городе респонденты чаще всего тратят относительно умеренные суммы, то в поездках на крупные выездные чемпионаты структура затрат заметно меняется. 41% опрошенных россиян готовы потратить на спортивный туризм от 100 тыс. до 300 тыс. рублей за поездку. Еще 34% закладывают бюджет до 100 тыс. рублей, 18% готовы расходовать от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а 7% рассматривают траты свыше 500 тыс. рублей.

Около 38% бюджета в таких путешествиях приходится на перелет и транспорт, 31% — на проживание, 23% — на билеты и еще 8% — на дополнительные расходы.

46% опрошенных путешественников не готовы занимать деньги на спортивные поездки и оплачивают их из личных накоплений. Еще 33% иногда используют кредитную карту или программы рассрочки, а 13% оформляли или допускают оформление потребительского кредита для поездок на крупные международные события.

«Культура посещения спортивных событий в России постепенно выходит за рамки разовых походов на регулярные матчи и формирует более широкий рынок впечатлений. Чемпионаты все чаще воспринимаются как достойный повод для поездки, особенно в случае крупных турниров и финалов, которые в основном проходят за пределами страны. Поэтому сейчас активнее развивается сегмент событийного туризма: люди планируют поездки вокруг конкретных мероприятий, совмещая их с отдыхом, что меняет структуру спроса. Ценность смещается с самого матча на весь опыт поездки, включая город, атмосферу и сопутствующие активности», — пояснила директор департамента коммуникационной стратегии финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, нужна ли справка в бассейн.