Россиянам рассказали, нужна ли справка в бассейн

Оздоровительный бассейн или фитнес-клуб может потребовать медицинскую справку, только если это прописано в условиях договора. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Опираться на привычку требовать справку перед бассейном сегодня сложнее, чем кажется. СанПиН 2.1.2.1188-03, который с 2003 года прямо обязывал посетителя предъявить медицинский документ, утратил силу с 1 января 2021 года по постановлению главного санитарного врача. Новые правила вопрос справки вообще не регулируют, и именно отсюда растет путаница. При этом медосмотр из закона никуда не делся. Часть 2 статьи 39 Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» допускает человека в организацию для занятий физкультурой и спортом только при наличии документа о пройденном медосмотре, а порядок осмотра устанавливает Минздрав приказом от 23.10.2020 №1144н. Здесь и кроется юридическая тонкость. Норма адресована прежде всего организациям спортивной подготовки и допуску к нормативам ГТО. Обычный же оздоровительный бассейн или фитнес-клуб работает с посетителем по договору оказания услуг, и требование справки держится на внутреннем регламенте заведения и условиях договора. Санитарного запрета за ним больше нет», — пояснил Халимов.

По его словам, единой обязательной формы медсправки закон не закрепил, поэтому поликлиника или частная клиника вправе выдать заключение и в свободном виде. Срок годности такого документа по сложившейся практике обычно шесть месяцев, а с детей дошкольного и младшего школьного возраста осмотр чаще спрашивают без послаблений.

«Содержательно врач проверяет то, что реально передается через воду, раздевалку и душевую, то есть кожные и грибковые поражения, чесотку, педикулез, контагиозный моллюск, кишечные инфекции и паразитозы, а заодно оценивает, выдержит ли сердечно-сосудистая система нагрузку. Вывод для администратора и для посетителя простой. Бассейн вправе настаивать на справке, опираясь на свои правила и заботу о санитарной обстановке. Однако обосновывать отказ одним лишь отмененным СанПиНом уже нельзя. Корректная опора — это договор, внутренний регламент и статья 39 закона о спорте там, где речь о спортивной подготовке. Человеку же проще пройти осмотр заранее, чем доказывать на ресепшене, что норма 2003 года давно в архиве», — заключил Халимов.

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