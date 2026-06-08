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Бизнес

Кабмин перенесет срок погашения регионами кредитов на 100 млрд рублей

Мишустин: правительство перенесет срок уплаты бюджетных долгов регионов
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России перенесет уплату регионами долгов по бюджетным кредитам на более поздний срок. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями, передает Telegram-канал кабмина.

«В текущем году перенесем на более поздний срок погашение субъектами задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 100 млрд рублей», — сказал глава кабмина.

Мишустин отметил, что регионы должны стать главной действующей силой в ускорении экономического роста. В связи с этим правительство продолжит их финансовую поддержку, добавил премьер.

6 июня глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство тщательно следит за бюджетами российских регионов. Министр призвал не забывать об их включении в бюджетную систему страны. По его словам, Минфин постоянно отслеживает формирование и исполнение региональных бюджетов. При этом Силуанов отметил напряжение в прошлом году.

Ранее Минфин раскрыл масштабы списания долгов по кредитам российских регионов.

 
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