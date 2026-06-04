Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Силуанов сообщил о контроле Минфина за бюджетами регионов России

Силуанов отметил улучшение доходов консолидированных региональных бюджетов
Екатерина Штукина/РИА Новости

Министерство финансов тщательно следит за бюджетами российских регионов. Об этом заявил руководитель ведомства Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума.

На сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» министр призвал не забывать о включении бюджетов регионов в бюджетную систему страны.

По его словам, Минфин постоянно отслеживает формирование и исполнение региональных бюджетов. При этом Силуанов отметил напряжение в прошлом году.

«Мы видели, какой дефицит был в прошлом году», — напомнил министр.

Он признал, что ситуация по-прежнему вызывает беспокойство. Глава ведомства уточнил, что внимание Минфина направлено на проблемы изменения коммерческой задолженности.

«Кредиты дорогие», — подчеркнул Силуанов.

При этом он отметил постепенное улучшение ситуации с доходами региональных бюджетов. По его словам, к такому заключению пришли при сравнении майских и июньских данных.

«Собственные доходы консолидированных бюджетов регионов России уже не плюс 4,4%, а плюс 5,3%. Налог на прибыль не минус 3% (за пять месяцев), а минус 1,2%», — сказал Силуанов.

Кроме того, министр подчеркнул, что Минфин ведет активную работу с регионами, которым требуется помощь для обретения финансовой устойчивости.

«Всегда подставим плечо», — заверил он.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!