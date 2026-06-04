Силуанов сообщил о контроле Минфина за бюджетами регионов России

Министерство финансов тщательно следит за бюджетами российских регионов. Об этом заявил руководитель ведомства Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума.

На сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» министр призвал не забывать о включении бюджетов регионов в бюджетную систему страны.

По его словам, Минфин постоянно отслеживает формирование и исполнение региональных бюджетов. При этом Силуанов отметил напряжение в прошлом году.

«Мы видели, какой дефицит был в прошлом году», — напомнил министр.

Он признал, что ситуация по-прежнему вызывает беспокойство. Глава ведомства уточнил, что внимание Минфина направлено на проблемы изменения коммерческой задолженности.

«Кредиты дорогие», — подчеркнул Силуанов.

При этом он отметил постепенное улучшение ситуации с доходами региональных бюджетов. По его словам, к такому заключению пришли при сравнении майских и июньских данных.

«Собственные доходы консолидированных бюджетов регионов России уже не плюс 4,4%, а плюс 5,3%. Налог на прибыль не минус 3% (за пять месяцев), а минус 1,2%», — сказал Силуанов.

Кроме того, министр подчеркнул, что Минфин ведет активную работу с регионами, которым требуется помощь для обретения финансовой устойчивости.

«Всегда подставим плечо», — заверил он.