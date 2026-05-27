Минфин раскрыл масштабы списания долгов по кредитам российских регионов

Силуанов: в 2024-2025 годах 68 регионам списали почти 440 млрд рублей долга
Почти 440 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам списано 68 регионам по итогам 2024–2025 годов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в эксклюзивном интервью «Коммерсанту». По его словам, к программе списания присоединились 76 субъектов, в девяти из которых долг в результате был обнулен.

Кроме того, глава государства одобрил перенос с 2026 на 2030 год трети задолженности по бюджетным кредитам — речь идет о сумме свыше 100 млрд рублей, которые регионы смогут направить на сокращение рыночных заимствований и социальные обязательства. Законопроект об этом, по словам министра, уже подготовлен правительством.

Силуанов заверил, что Минфин держит руку на пульсе и готов оперативно поддерживать бюджетный баланс субъектов. Для этого ежегодно в федеральном бюджете предусматривается около 3,5 трлн рублей на межбюджетные трансферты.

По его словам, активно используются инфраструктурные бюджетные кредиты: за четыре года 89 регионов получили свыше 1,1 трлн рублей на реализацию инвестпланов. До 2030 года планируется направить еще 750 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей 83 субъекта получат уже в текущем году.

Для обеспечения текущей ликвидности, добавил Силуанов, предоставляются практически беспроцентные казначейские кредиты на 330 млрд рублей, а также запускается новый инструмент — казначейский кредит «под потребность», позволяющий закрывать кассовые разрывы в пределах месяца без привлечения дорогих коммерческих займов.

Ранее правительство списало долги еще 16 регионам.

 
