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Набиуллина пропустит еще одно мероприятие из-за больничного

ЦБ: Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР 9 июня из-за больничного
Кирилл Зыков/РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина все еще находится на больничном, поэтому не сможет принять участие в конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Что именно случилось с Набиуллиной, в Банке России не уточнили. Известно лишь, что на больничном она находится с начала июня. В связи с чем глава ЦБ пропустила в этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где традиционно выступает на макросессии в первый день.

До этого российская журналистка и блогер Ксения Собчак обратила внимание на необычный внешний вид главы Банка России Эльвиры Набиуллиной во время выступления в Госдуме. Собчак отметила, что председатель Центробанка была в фиолетовом пальто во время пленарного заседания. По мнению журналистки, это могло быть связано с низкой температурой в зале заседаний.

Ранее Набиуллина рассказала о спорах в ЦБ на повышенных тонах.

 
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