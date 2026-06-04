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Стала известна причина отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

Центробанк РФ: Набиуллина не участвует в ПМЭФ из-за больничного
Банк России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в связи с больничным. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает РИА Новости.

«Эльвира Сахипзадовна на больничном, и в связи с этим не смогла прибыть на ПМЭФ», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Набиуллину убрали из деловой программы Петербургского международного экономического форума, в том числе и из традиционной макросессии. До этого глава Центробанка РФ выступала на форуме каждый год без исключения.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее на ПМЭФ обсудили трансформацию малого бизнеса.

 
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