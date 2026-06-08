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ЕС ввел первые санкции против Ирана

Каллас сообщила о введении первых санкций в отношении Ирана
Global Look Press

Евросоюз впервые ввел санкции против иранских физических лиц и организаций, которые имеют отношение к перекрытию Ормузского пролива. Об этом сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС на Кипре, передает РИА Новости.

В своей речи она отметила, что министры считают неприемлемыми действия Ирана по закрытию Ормузского пролива.

«Сегодня в Брюсселе страны-члены ЕС одобрили санкции в отношении иранских лиц и организаций, причастных к препятствованию прохода через Ормузский пролив», — отметила она.

Комментируя удары Ирана и Израиля, Каллас призвала стороны сесть за стол переговоров, потому что иначе «возобновление полномасштабной войны в регионе будет иметь колоссальные последствия».

До этого Иран заявил о готовности нанести ответный удар по всем нефтегазовым объектам США и Израиля в регионе в случае, если будет повторная атака на иранскую энергетическую инфраструктуру.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее в МИД Ирана рассказали о состоянии переговорного процесса с США после ударов Израиля.

 
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