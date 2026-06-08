В МИД Ирана рассказали о состоянии переговорного процесса с США после ударов Израиля

Переговорный процесс между Ираном и США продолжается, несмотря на удары Израиля по территории Исламской Республики. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

Дипломат уточнил, что вопрос о заблокированных активах Ирана является одним из элементов любого меморандума с Соединенными Штатами, и Тегеран не намерен идти на уступки в этом вопросе.

При этом Багаи не стал отрицать, что удары Израиля по Ирану могут повлиять на переговорный процесс. По его словам, Исламская Республика уверена, что израильские атаки осуществляются в полной координации с Центральным командованием вооруженных сил США, Вашингтон не мог не знать о вчерашних ударах.

Представитель МИД добавил, что действия Израиля в ближневосточном регионе нельзя отделять от политики США, Вашингтон несет прямую ответственность за произошедшее.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

Ранее хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву.