Иран заявил о готовности нанести ответный удар по нефтегазовым объектам США и Израиля

Иран готов к ответному удару по всем нефтегазовым объектам США и Израиля в регионе в случае, если будет повторная атака на иранскую энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило агентство Fars, ссылаясь на источники.

Известно, что в список целей Ирана могут попасть также объекты американских нефтяных и газовых компаний, размещенные на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 июня израильские военные нанесли удар по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в иранском городе Бендер-Махшехр, расположенному в провинции Хузестан. В ответ на это военнослужащие воздушно-космических сил КСИР Ирана ударили по нефтехимическим предприятиям в израильской Хайфе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие. Стороны все это время ведут переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.

Ранее в МИД Ирана рассказали о состоянии переговорного процесса с США после ударов Израиля.