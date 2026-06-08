Россиянам рассказали, как рассчитывается минимальный больничный в июне 2026 года

Экономист Балынин: за один день на больничном в июне заплатят от 903,1 рубля

На размер минимального пособия по временной нетрудоспособности в июне влияют МРОТ и точное число дней в месяце. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, за один день на больничном в июне, в котором всего 30 дней, россиянам заплатят не менее 903,1 рубля. Эта сумма будет на 155 рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Рост размера минимального пособия в связи с временной нетрудоспособностью связан с увеличением в 2026 году МРОТ на 20,7 %: с 22 440 руб. до 27 093 руб. Соответственно, за 10 дней больничного минимальная выплата в июне 2026 года составит 9 031 руб. По сравнению с июнем прошлого года данная величина будет на 1 551 рубль больше», — объяснил экономист.

Он также добавил, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц. Поэтому в итоге сотрудник получает выплату с его вычетом.

До этого Балынин рассказал «Газете.Ru», что в июле 2026 года пенсии вырастут у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет. По его словам, это на 38,58% больше, чем было в декабре 2025 года, и на 28,79% выше выплат в первом квартале 2026 года.

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