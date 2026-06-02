Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в июле

В июле 2026 года пенсии вырастут у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и надбавка за уход.

«Например, если в декабре 2025 года страховая пенсия по старости с учетом фиксированной выплаты составляла 35 505 рублей, то после индексации на 7,6% в январе она выросла до 38 203,38 рубля. Столько пенсионер из этого примера получал с января по июнь. После 80-летия сумма изменится. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. В июле пенсия в таком примере вырастет до 49 201,93 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, это на 38,58% больше, чем было в декабре 2025 года, и на 28,79% выше выплат в первом квартале 2026 года.

Балынин подчеркнул, что увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.

Экономист также напомнил о доплатах к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности: если у таких пенсионеров есть неучтенные данные, заявление нужно подать до 30 июня 2026 года, тогда доплату пересчитают с 1 августа.

