Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в июле

Экономист Балынин: пенсии вырастут у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В июле 2026 года пенсии вырастут у россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет, предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и надбавка за уход.

«Например, если в декабре 2025 года страховая пенсия по старости с учетом фиксированной выплаты составляла 35 505 рублей, то после индексации на 7,6% в январе она выросла до 38 203,38 рубля. Столько пенсионер из этого примера получал с января по июнь. После 80-летия сумма изменится. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. В июле пенсия в таком примере вырастет до 49 201,93 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, это на 38,58% больше, чем было в декабре 2025 года, и на 28,79% выше выплат в первом квартале 2026 года.

Балынин подчеркнул, что увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация.

Экономист также напомнил о доплатах к пенсиям для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности: если у таких пенсионеров есть неучтенные данные, заявление нужно подать до 30 июня 2026 года, тогда доплату пересчитают с 1 августа.

Ранее стало известно, кому из работающих пенсионеров повысят пенсию с 1 августа.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!