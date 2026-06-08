В России заявили о резком росте прожиточного минимума

Экономист Балынин: прожиточный минимум в РФ вырос более чем на 60% за пять лет

Прожиточный минимум в России в 2026 году стал более чем на 60% выше, чем в 2021 году. От этого показателя зависят отдельные выплаты семьям с детьми, ежемесячные пособия и социальные доплаты к пенсии, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2026 году прожиточный минимум в целом по России установлен на уровне 18 939 рублей на душу населения. Для трудоспособных граждан он составляет 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 288 рублей, для детей — 18 371 рубль. Для сравнения: в 2025 году эти суммы составляли 17 733 рубля на душу населения, 19 329 рублей для трудоспособных, 15 250 рублей для пенсионеров и 17 201 рубль для детей. Если сравнивать с 2021 годом, рост еще заметнее. Тогда прожиточный минимум на душу населения составлял 11 653 рубля, для трудоспособных — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля», — отметил Балынин.

По его словам, в регионах прожиточный минимум устанавливают отдельно, его утверждает высший исполнительный орган субъекта с учетом мнения региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Например, во Владимирской области в 2026 году прожиточный минимум на душу населения составляет 18 371 рубль, для трудоспособных — 20 024 рубля, для пенсионеров — 15 799 рублей, для детей — 17 820 рублей, сказал экономист.

Он добавил, что этот показатель используется при назначении ряда выплат. Например, ежемесячную выплату из материнского капитала можно получить, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум на душу населения в регионе, подчеркнул Балынин.

От прожиточного минимума зависит и единое пособие на детей до 17 лет, добавил эксперт. Оно назначается в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, уточнил Балынин. Размер зависит от дохода семьи: если после назначения выплаты доход все равно остается ниже прожиточного минимума, пособие могут увеличить, сказал эксперт.

По его словам, для пенсионеров прожиточный минимум также важен. Если неработающий пенсионер получает меньше прожиточного минимума пенсионера в своем регионе, ему назначают федеральную или региональную социальную доплату, пенсию доводят до этого уровня, заключил Балынин.

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