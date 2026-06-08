В России банки исчерпали резервы роста рынка кредитных карт

В России рынок кредитных карт приближается к насыщению: активная клиентская база достигла практически 30 млн человек. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По его данным, за четыре месяца текущего года банки выдали 4,8 млн новых кредиток. Число держателей «пластика» приближается к 30 млн человек, что говорит о высокой насыщенности рынка.

Как заявила изданию экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, банки уже собрали почти всех платежеспособных заемщиков. По ее словам, сейчас новые выдачи «пластика» осуществляются либо за счет переманивания клиентов у конкурентов, либо за счет повторных выдач тем же людям.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин рассказал «Известиям», что в настоящее время спрос на кредитные карты невелик, а привлекать новых клиентов становится все сложнее. Он отметил, что ставки по «пластику» по-прежнему превышают 50%. Это ограничивает интерес к такому продукту.

До этого сообщалось, что чаще всего кредитные карты используют молодые россияне в возрасте от 18 до 34 лет (53%).

Ранее россиянам посоветовали закрыть неиспользуемые кредитные карты.