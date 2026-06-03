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Бизнес

В Севастополе открыли свободную продажу практически всех видов топлива

Развожаев: в Севастополе начали продавать почти все виды топлива на АЗС «ТЭС»
Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о восстановлении свободной продажи топлива на автозаправочных станциях города после ограничений, действовавших в последние сутки.

По его словам, местные власти за ночь и утро смогли обеспечить топливом большую часть оперативных служб города.

«Открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС «ТЭС» с 10 утра. АЗС «ТЭС» на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра», — говорится в сообщении губернатора.

Развожаев добавил, что при этом продолжает действовать временное ограничение на продажу в 20 литров, а также в канистры. Это вынужденная мера, необходимая для предотвращения дефицита, — она позволит обеспечить топливом как можно больше жителей Севастополя, подчеркнул он.

В конце мая автозаправочные станции в Севастополе перешли на режим строгой экономии — бензин АИ-92 и АИ-95 начали выдавать только по талонам. Такая мера необходима, чтобы восполнить запасы топлива, объяснил Развожаев. В Крыму уже действуют ограничения при реализации бензина различных марок. В связи с этим туристы столкнулись со сложностями покинуть полуостров на автомобилях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о дополнительных мерах для обеспечения Крыма топливом.

 
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