В ЛНР ввели ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях

Власти ЛНР ввели ограничения на продажу топлива на АЗС до 20 литров в одни руки

Власти Луганской народной республики (ЛНР) ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) из-за роста спроса и сложностей с логистикой. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что по итогам мониторинга было зафиксировано существенное увеличение потребления горюче-смазочных материалов, что при текущих проблемах с логистикой поставок может привести к дефициту.

«Принято решение об ограничении отпуска бензина марок АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива — не более 20 л. Запрет также распространяется на отпуск бензина в тару», — заявил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

Власти подчеркнули, что ограничения носят временный характер и будут сняты после стабилизации поставок топлива в республику.

30 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении на полуострове ограничения на продажу бензина марки АИ-92. Он указал, что с 31 мая бензин марки АИ-95 в приоритетном порядке будут продавать для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. Он также отметил, что на АЗС сетей АТАН и ТЭС реализация АИ-95 будет осуществляться только по талонам.

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