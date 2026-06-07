Бразилия нарастила поставки яблок в Россию в шесть раз

Бразилия в этом мае нарастила экспорт яблок в Россию почти в шесть раз в годовом выражении. Об этом сообщило РИА Новости, приводя данные бразильской таможни.

Экспорт бразильских яблок в Россию в мае вырос почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом и на треть по сравнению с апрелем, достигнув почти $3 млн.

Россия стала третьим крупнейшим мировым покупателем бразильских яблок, уступая Индии и Саудовской Аравии.

Страны активно ведут торговлю пищевыми продуктами и сырьем. Так, в феврале Россия более чем в четыре раза увеличила импорт мяса из Бразилии и вошла в топ-5 его покупателей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе этого года Бразилия впервые с 2024 года закупила пшеницу у России на сумму $10,9 млн в денежном эквиваленте. Уточняется, что в прошлый раз Бразилия импортировала российское зерно в декабре 2024-го, но тогда сумма тогда была в десять раз меньше — $1,1млн.

Ранее Россия предложила Бразилии открыть прямые перелеты.