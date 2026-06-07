Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Бразилия нарастила поставки яблок в Россию в шесть раз

Поставки яблок из Бразилии в Россию выросли почти до $3 млн
Simxa/Shutterstock/FOTODOM

Бразилия в этом мае нарастила экспорт яблок в Россию почти в шесть раз в годовом выражении. Об этом сообщило РИА Новости, приводя данные бразильской таможни.

Экспорт бразильских яблок в Россию в мае вырос почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом и на треть по сравнению с апрелем, достигнув почти $3 млн.

Россия стала третьим крупнейшим мировым покупателем бразильских яблок, уступая Индии и Саудовской Аравии.

Страны активно ведут торговлю пищевыми продуктами и сырьем. Так, в феврале Россия более чем в четыре раза увеличила импорт мяса из Бразилии и вошла в топ-5 его покупателей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе этого года Бразилия впервые с 2024 года закупила пшеницу у России на сумму $10,9 млн в денежном эквиваленте. Уточняется, что в прошлый раз Бразилия импортировала российское зерно в декабре 2024-го, но тогда сумма тогда была в десять раз меньше — $1,1млн.

Ранее Россия предложила Бразилии открыть прямые перелеты.

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!