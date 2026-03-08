Россия попала в топ-5 главных покупателей бразильского мяса

Россия в феврале увеличила импорт мяса из Бразилии более чем в четыре раза

В феврале Россия более чем в четыре раза увеличила импорт мяса из Бразилии и вошла в топ-5 его покупателей по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы южноамериканской республики.

Как уточняет агентство, Бразилия экспортировала в РФ в феврале 13,4 тыс. т охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота на $68,8 млн. Таким образом, за месяц этот показатель вырос в 2,4 раза, а за год — в 4,3 раза.

Россия стала четвертой по закупкам мяса у южноамериканской страны. Кроме нее, в топ-5 вошли Китай ($570,1 млн), США ($217,8 млн), Чили ($78,5 млн) и Мексика ($41,3 млн). В 2025-м РФ занимала среди покупателей мяса у Бразилии 10 место, а в январе этого года поднялась на седьмое, говорится в статье.

По данным статслужбы, Россия также закупила у республики 373,9 т свинины на $1,2 млн, 1,4 тыс. т домашней птицы и субпродукты на $2,9 млн и 2,3 тыс. т мясных субпродуктов на $4,9 млн.

В прошлом году россияне стали реже покупать стейки. Компания NTech выяснила, что продажи порционной мясной продукции уменьшились на 8% в натуральном выражении, до 92 тыс. т. Эксперты связали сокращение продаж стейков с уменьшением предложения. Производство крупного рогатого скота на убой в сельхозорганизациях снизилось на 3,8%, до 1,12 млн т в живом весе.

Ранее «Газета.Ru» писала, как одну российскую область захватили свиньи.