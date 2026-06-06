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Бизнес

Спецпредставитель Путина раскрыл, когда ключевая ставка перестанет быть двузначной

Спецпредставитель Титов связал снижение ключевой ставки с движением цен на нефть
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Снижение ключевой ставки с двузначных значений будет зависеть от ситуации в экономике и цены на нефть. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

«Все будет зависеть от ситуации в экономике, от цены на нефть, цена будет выше, и ставка будет медленнее снижаться, цена будет ниже, и ставка будет снижаться быстрее. Вопрос в том, чтобы мы не достигли точка невозврата. Самый негативный сценарий — это стагфляция, когда инфляция вдруг начинает расти, а ВВП падает. Вот из этих ситуаций выхода практически нет», — заявил Титов.

При этом он выразил уверенность, что до такого сценария не дойдет, учитывая «позитивные новости с рынка нефти, газа и другого сырья». Кроме того, указал спецпредставитель Владимира Путина, начинают преобладать «логические решения» о том, что ключевую ставку следует снижать. Она уменьшается не теми темпами, которыми хотелось бы, заметил Титов. По его словам, с ключевой ставкой «перестарались».

«Реальная ставка, то есть ставка ключевая минус инфляции, вот эта разница между двумя показателями у нас была самой высокой в мире. В сейчас наблюдается тенденция на снижение и понимание, что и с налогами надо что-то менять, особенно для малого бизнеса», — сказал спецпредставитель президента РФ.

До этого министр финансов Антон Силуанов заявлял, что экономика России близка к периоду сбалансированного роста. По его словам, устойчивого роста постоянно быть не может. В данный момент российским властям пришло время сделать рост экономики более сбалансированным и стабильным, чтобы он происходил «не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок», считает Силуанов.

Ранее в Сбере рассказали, какой должна быть ключевая ставка.

 
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