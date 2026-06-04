В Сбере рассказали, какой должна быть ключевая ставка

Россия продолжительное время жила и живет в условиях высокой реальной процентной ставки. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Ведомости. Инновации и технологии» в рамках ПМЭФ.

Он пояснил, что реальная ставка определяется разницей между ключевой ставкой и инфляцией.

«Мы приветствуем шаги Центробанка по ее снижению, но по-прежнему считаем, что реальная ставка должна быть около 6%. Плюс инфляция 4% – получаем 10%», — заявил он.

Ведяхин считает, что ключевая ставка в районе 10–12% является тем уровнем, при котором перезагрузка экономики и инвестиционного цикла стала бы заметной.

«Пока же мы видим снижение инвестиционной активности: в первом квартале 2026 года она упала примерно на 14%», — сказал он.

Первый зампред правления Сбера назвал заметным такое снижение. По его словам, падение отразилось в статистике. Также оно прослеживается в кредитных заявках банка.