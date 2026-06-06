Спецпредставитель Путина ответил, уйдет ли китайский бизнес в будущем из России

Китайский бизнес не уйдет из России после того, как отношения Москвы или Пекина с Западом будут восстановлены. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

Он подчеркнул, что рост числа компаний с китайскими учредителями в России не является временным явлением. В случае нормализации отношений с Западом тенденция не прекратится, указал спецпредставитель Владимира Путина.

«Прийти, начать, а потом бросить — это не самый обычный способ поведения бизнеса, потому что они хотят отрабатывать свои инвестиционные ресурсы. Конечно, в торговле легче: сегодня торгуем, завтра не торгуем. Контракт выполнен, и ты свободен. Но все равно нарабатывается клиентская база, ты учишься продавать этот товар на новом рынке, это целая история, даже в торговле», — заявил Титов.

По его словам, похожая ситуация наблюдается и в инвестициях. После вложений в оборудование, производство и маркетинг сворачивать все за один день абсолютно невыгодно. Титов также указал, что между Россией и Китаем существует множество проектов на уровне регионов. Например, КНР вкладывает деньги в Дальний Восток, и там 94 инвестиционных проекта, указал спецпредставитель президента РФ.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что рост товарооборота РФ и КНР в 2026 году превышает 10%. По словам главы российского государства, торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжаться, прежде всего Планом экономического сотрудничества России и Китая до 2030 года.

Ранее стало известно, какие товары чаще всего возят в Россию из Китая.