На ПМЭФ обсудили трансформацию малого бизнеса

Около 80% малого и среднего предпринимательства в России не планируют инвестировать в развитие в 2026 году. Об этом заявил президент «Опоры России» Александр Калинин на сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» на ПМЭФ.

Он сослался на результаты опроса, проведенного среди 6,6 тыс. компаний МСП. Статистику он объяснил тем, что бизнес не смог найти источники финансирования. При этом только 20% предпринимателей сообщили о намерении продать или закрыть бизнес, а 80% планируют сохранить свое дело.

По его словам, налоговая реформа негативно повлияла на финансовое положение 95% микробизнеса. При этом, у 70% положение сильно ухудшилось.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова рассказала, что Минэкономики обсуждает с предпринимателями порог освобождения от НДС для малого и среднего бизнеса.

«Дискуссия действительно сложная, болезненная. Мы сейчас и с деловыми объединениями обсуждаем, может быть, дальше порог не снижать», — отметила она.

Также Илюшникова назвала ключевыми проблемами бизнеса на маркетплейсах задержки платежей, изменение условий оферты, потребительский терроризм и неравенство в положении российских и иностранных продавцов.

Она уточнила, что ведомство детально анализирует обращения предпринимателей и конкретные инциденты, связанные с работой селлеров на онлайн-площадках. По ее словам, особое внимание уделяют периодичности задержек выплат и частоте корректировок условий сотрудничества со стороны цифровых платформ.

Также она добавила, что одним из наиболее чувствительных вопросов осталась разница в условиях торговли для отечественных и зарубежных продавцов. Замминистра подчеркнула, что эту тему взяли под пристальный контроль бизнеса и профильных государственных структур.