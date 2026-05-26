Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель

В Иране пригрозили нефтью по $200 за баррель после атаки США
Eli Hartman/Reuters

Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии Эбрагим Зольфагари в социальной сети X пригрозил нефтью по $200 за баррель после американской атаки.

Он подчеркнул, что пока Соединенные Штаты продолжают свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о соглашении не может быть и речи.

«Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Готовьтесь к нефти по $200», — отметил Зольфагари.

До этого журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса заявила, что американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам. Как указал журналистке высокопоставленный американский чиновник, два иранских катера были пойманы на установке мин в Ормузском проливе.

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что режим прекращения огня с Ираном после нанесенных американскими силами ударов сохраняется.

Ранее сообщалось о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!