Иран призвал готовиться к нефти по $200 за баррель

В Иране пригрозили нефтью по $200 за баррель после атаки США

Официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии Эбрагим Зольфагари в социальной сети X пригрозил нефтью по $200 за баррель после американской атаки.

Он подчеркнул, что пока Соединенные Штаты продолжают свои «военные авантюры» на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о соглашении не может быть и речи.

«Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Готовьтесь к нефти по $200», — отметил Зольфагари.

До этого журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на представителя CENTCOM капитана Тима Хокинса заявила, что американские войска нанесли удары на юге Ирана по местам запуска ракет и катерам. Как указал журналистке высокопоставленный американский чиновник, два иранских катера были пойманы на установке мин в Ормузском проливе.

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что режим прекращения огня с Ираном после нанесенных американскими силами ударов сохраняется.

Ранее сообщалось о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас.