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Бизнес

Путин заявил о падении экономики России до уровня стран ЕС

Путин: экономика России опустилась до уровня стран ЕС, в котором они живут годы
Григорий Сысоев/РИА Новости

Экономика России опустилась до того уровня, в котором страны Европейского союза (ЕС) живут уже долгие годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы, конечно, слышим критику со всех сторон, что у нас там все (экономика — «Газета.Ru») припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут все последние годы», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сейчас Россия «ощущает подъем». При этом страна смогла сохранить основу макроэкономической политики, подчеркнул президент.

Также глава государства заявил, что сегодня уровень государственного долга России составляет 16,4% ВВП. При этом госдолг стран еврозоны по итогам 2025 года вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели наблюдаются у Греции, Италии и Франции, где они выросли до 146%, 137% и 115% соответственно, уточнил президент.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин рассказал об изменениях в глобальной торговой системе.

 
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