Путин рассказал об изменениях в глобальной торговой системе

Глобальная торговая система меняется и перестает быть западоцентричной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

По его словам, фокус глобальной торговли смещается, и «эта тенденция будет продолжаться». Путин напомнил, что многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов.

Он пояснил, что расчеты, логистика, страхование, арбитраж при этом опирались на институты третьих стран, что создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. В то же время сейчас международная торговля становится более эффективной, подчеркнул президент РФ.

«Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры», — указал он.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что страны Запада запустили эрозию ВТО.