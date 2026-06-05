Путин заявил, что Запад может изымать активы под предлогом отношения к ЛГБТ

Путин: все страны, как и РФ, могут лишиться своих активов в долларах и евро

Любая страна мира, как и Россия, может лишиться своих законных активов в долларах и евро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине. В каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке или даже отношение к ЛГБТ-сообществу («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба», — сказал глава государства.

Он также отметил, что на позиции доллара и евро повлияли санкции и воровство российских резервов со стороны Запада.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин указал на созданную Западом систему выкачивания ресурсов.