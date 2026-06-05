Путин указал на созданную Западом систему выкачивания ресурсов

Запад создал в мире специальную систему зависимости и выкачивания ресурсов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента, эту конструкцию представляли как универсальную, подходящую всем и нейтральную. Однако на деле, отметил глава государства, она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции. Путин подчеркнул, что расчеты, технологии и даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать тех, кто решает действовать в своих собственных национальных интересах.

«По сути это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов», — сказал президент.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил о крупнейшей структурной трансформации в мире.