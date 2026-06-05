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Бизнес

Путин назвал «охлаждение» российской экономики сознательным шагом

Путин заявил, что Россия сознательно пошла на охлаждение своей экономики
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Россия сознательно пошла на «охлаждение» экономики, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 4 июня, глава государства встретился с руководителями международных информационных агентств. Беседа с журналистами состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 3–6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

«Мы сознательно пошли на «охлаждение» экономики. Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении, но это сознательные шаги», — сказал российский лидер.

По его словам, сейчас власти России борются «за здоровье» экономики страны.

5 июня Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что главная часть речи российского лидера будет посвящена экономическим вопросам и проблемам. Президент расскажет как о ситуации внутри страны, так и на международной арене. Также он уделит внимание политическим вопросам, соприкосновение которых с экономикой всегда налицо, отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин цитатой Марка Твена ответил на вопрос об экономике России.

 
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