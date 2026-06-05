Путин назвал «охлаждение» российской экономики сознательным шагом

Путин заявил, что Россия сознательно пошла на охлаждение своей экономики

Россия сознательно пошла на «охлаждение» экономики, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

В четверг, 4 июня, глава государства встретился с руководителями международных информационных агентств. Беседа с журналистами состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 3–6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

«Мы сознательно пошли на «охлаждение» экономики. Можно говорить, что переохладили, можно говорить, что еще не все сделано в этом направлении, но это сознательные шаги», — сказал российский лидер.

По его словам, сейчас власти России борются «за здоровье» экономики страны.

5 июня Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что главная часть речи российского лидера будет посвящена экономическим вопросам и проблемам. Президент расскажет как о ситуации внутри страны, так и на международной арене. Также он уделит внимание политическим вопросам, соприкосновение которых с экономикой всегда налицо, отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин цитатой Марка Твена ответил на вопрос об экономике России.