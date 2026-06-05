Сечин оценил объемы выпавшей нефти из-за блокировки Ормузского пролива

Конфликт на Ближнем Востоке привел к потерям 16 млн баррелей нефти в сутки, и никому не удастся их восполнить, заявил ТАСС глава «Роснефти» Игорь Сечин на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава компании добавил, что США не смогут возместить выпавшие объемы нефти из-за закрытия Ормузского пролива. Вопрос о возможном удорожании нефти до $150 за баррель в случае закрытия пролива на несколько месяцев Сечин перенаправил в адрес президента США Дональда Трампа.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что в ближайшее время в мире не ожидается наступление пика спроса на нефть. Аль-Гайс добавил, что даже после 2050 года ключевую роль в энергобалансе будет играть нефть.

В мае аналитики Wood Mackenzie предупредили, что мировые цены на нефть при худшем сценарии могут вырасти до $200 за баррель. Эксперты прогнозировали три возможных сценария с различными сроками открытия Ормузского пролива и их последующее влияние на поставки нефти и газа, цены, спрос на энергоносители и мировую экономику в целом.

Ранее эксперт оценил сообщения СМИ о новой фазе мирового энергокризиса.