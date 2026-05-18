Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о новой фазе мирового энергокризиса

Аналитик Юшков: нефть подорожает до $130–140 за баррель
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения СМИ о новой фазе мирового энергетического кризиса. По его оценкам, нефтяные котировки могут подняться до $130–140, чего достаточно для развития негативного сценария.

«Может возникнуть эффект деглобализации, и рынок начнет корректироваться за счет сокращения потребления», — отметил аналитик.

Кроме того, по его словам, летом начинается автомобильный сезон, что увеличит потребление топлива.

По газу ситуация для Европы еще сложнее. Брюссель надеется, что откроется Ормузский пролив и придет катарский СПГ, но этот подход опрометчив: упущено межсезонье, впереди сезон кондиционирования, когда газ нужен для выработки электроэнергии, продолжил Юшков.

Цены на газ, согласно его прогнозам, могут удержаться на уровне $700–800 за тысячу кубометров.

Как пишет газета Financial Times (FT), в преддверии лета мировой энергетический кризис вступает в новую фазу на фоне конфликта вокруг Ирана.

В публикации говорится, что почти 80 государств ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, так как «мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса», вызванного войной США и Израиля против Ирана. Дополнительную нагрузку на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива создаст рост спроса на кондиционеры и туристические поездки в начале лета в северном полушарии.

Ранее США решили приостановить санкции против иранской нефти.

 
