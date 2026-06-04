В ОПЕК оценили вероятность наступления пика спроса на нефть в ближайшее время

Генсек ОПЕК аль-Гайс: пик спроса на нефть в ближайшее время не ожидается

В ближайшее время в мире не ожидается наступление пика спроса на нефть. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«И позвольте мне смело заявить, что мы не видим пика спроса на нефть, как некоторые прогнозируют или прогнозировали, если я позволю себе поправить. Потому что даже те прогнозы, которые были сделаны несколько лет назад, сейчас постепенно «исчезают», — сказал генсек.

Аль-Гайс добавил, что даже после 2050 года ключевую роль в энергобалансе будет играть нефть.

В мае аналитики Wood Mackenzie предупредили, что мировые цены на нефть при худшем сценарии могут вырасти до $200 за баррель. Эксперты прогнозировали три возможных сценария с различными сроками открытия Ормузского пролива и их последующее влияние на поставки нефти и газа, цены, спрос на энергоносители и мировую экономику в целом.

Ранее эксперт оценил сообщения СМИ о новой фазе мирового энергокризиса.