Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Аналитики предупредили о возможном подорожании нефти до $200

ET: нефть подорожает до $200, если Ормузский пролив не будет открыт
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики Wood Mackenzie предупредили, что мировые цены на нефть при худшем сценарии могут вырасти до $200 за баррель. Об этом сообщило издание Economic Times (ET) со ссылкой на их доклад.

Эксперты прогнозируют три возможных сценария с различными сроками открытия Ормузского пролива и их последующее влияние на поставки нефти и газа, цены, спрос на энергоносители и мировую экономику в целом.

«Ормузский пролив является наиболее важным узким местом на мировых энергетических рынках, и его длительное закрытие приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем просто энергетический кризис», — заявил руководитель экономического отдела Wood Mackenzie Питер Мартин.

Он отметил, что чем дольше сохраняются перебои в поставках, тем сильнее влияние на цены на энергоносители, промышленную активность, торговые потоки и глобальный экономический рост.

По наиболее оптимистичному сценарию «быстрого мира», цена на нефть марки Brent снизится примерно до $80 за баррель к концу 2026 года и будет снижаться дальше. Сценарий «Летнего урегулирования» предполагает сохранение дефицита нефти и СПГ до третьего квартала 2026 года, с риском неглубокой глобальной рецессии во второй половине года.

Согласно наихудшему сценарию, пролив останется в значительной степени закрытым до конца текущего года, а вспышки напряженности между двумя сторонами будут еще больше ограничивать поставки нефти. В результате этого цены на нефть могут достичь $200 за баррель, несмотря на снижение мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки во второй половине 2026 года. В связи с этим мировая экономика может сократиться на 0,4%.

Ранее эксперт прокомментировал сообщения СМИ о новой фазе мирового энергокризиса.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!