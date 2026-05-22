Аналитики предупредили о возможном подорожании нефти до $200

ET: нефть подорожает до $200, если Ормузский пролив не будет открыт

Аналитики Wood Mackenzie предупредили, что мировые цены на нефть при худшем сценарии могут вырасти до $200 за баррель. Об этом сообщило издание Economic Times (ET) со ссылкой на их доклад.

Эксперты прогнозируют три возможных сценария с различными сроками открытия Ормузского пролива и их последующее влияние на поставки нефти и газа, цены, спрос на энергоносители и мировую экономику в целом.

«Ормузский пролив является наиболее важным узким местом на мировых энергетических рынках, и его длительное закрытие приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем просто энергетический кризис», — заявил руководитель экономического отдела Wood Mackenzie Питер Мартин.

Он отметил, что чем дольше сохраняются перебои в поставках, тем сильнее влияние на цены на энергоносители, промышленную активность, торговые потоки и глобальный экономический рост.

По наиболее оптимистичному сценарию «быстрого мира», цена на нефть марки Brent снизится примерно до $80 за баррель к концу 2026 года и будет снижаться дальше. Сценарий «Летнего урегулирования» предполагает сохранение дефицита нефти и СПГ до третьего квартала 2026 года, с риском неглубокой глобальной рецессии во второй половине года.

Согласно наихудшему сценарию, пролив останется в значительной степени закрытым до конца текущего года, а вспышки напряженности между двумя сторонами будут еще больше ограничивать поставки нефти. В результате этого цены на нефть могут достичь $200 за баррель, несмотря на снижение мирового спроса на нефть на 6 млн баррелей в сутки во второй половине 2026 года. В связи с этим мировая экономика может сократиться на 0,4%.

