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Бизнес

Вице-премьер России заявил о периоде управляемого охлаждения экономики

Новак: экономика России находится в периоде управляемого охлаждения
Максим Богодвид/РИА Новости

Экономика России поле роста находится в периоде управляемого охлаждения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «Интерфакс».

При цикличности экономики важно управлять рисками, искать новые драйверы, которые дают дополнительные возможности для выхода на устойчивую траекторию роста экономики, подчеркнул Новак.

По его словам, экономика страны продемонстрировала устойчивость и выросла за последние три года более чем на 10%.

Вице-премьер России добавил, что рост зафиксирован в таких областях, как IT, сельское хозяйство и машиностроение.

До этого российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что российские власти сознательно пошли на ужесточение денежно-кредитной политики, понимая, что высокая ключевая ставка приведет к сокращению объема инвестиций в капитал.

Ранее Путин назвал цель повышения налогов в России.

 
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