В двух регионах в марте средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

Чукотка и Москва в марте были единственными российскими регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в марте на Чукотке россияне в среднем получали 246 тысяч рублей, а москвичи — 220 тыс. рублей.

При этом в этих же регионах зарплаты превысили 200 тысяч рублей и по итогам квартала: на Чукотке они составляли 228 тысяч рублей (рост на 15%), а в Москве — 202 тысячи рублей (рост на 20%).

До этого министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что реальные доходы населения России за последние несколько лет выросли более чем на 24%.

В мае вице-премьер Александр Новак заявлял, что за последние три года реальные денежные доходы жителей России увеличились на 26,1%, что стало максимальным темпом роста более чем за 20 лет. По его словам, динамика обеспечивалась ростом зарплат, социальных выплат, предпринимательских поступлений и доходов от собственности.

Ранее россиянам назвали их реальный среднемесячный доход.