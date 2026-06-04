Глава Минфина заявил о росте реальных доходов россиян

Силуанов: реальные доходы россиян выросли более чем на 24% за три года

Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что реальные доходы населения России за последние несколько лет выросли более чем на 24%. Об этом сообщает ТАСС.

«Видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние три с небольшим года они выросли больше чем на 24%», — сказал глава Минфина.

В мае вице-премьер Александр Новак заявлял, что за последние три года реальные денежные доходы жителей России увеличились на 26,1%, что стало максимальным темпом роста более чем за 20 лет. По его словам, динамика обеспечивалась ростом зарплат, социальных выплат, предпринимательских поступлений и доходов от собственности.

Новак также отметил, что реальные зарплаты за тот же период выросли на 23,9%. На 2026 год правительство прогнозирует рост реальных доходов на 1,6%. Уровень безработицы в стране, по словам Новака, сохраняется на рекордно низком уровне — 2,2%.

Ранее россиянам назвали их реальный среднемесячный доход.