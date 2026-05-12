Новак рассказал о высоких темпах роста доходов россиян

Владимир Астапкович/РИА Новости

За последние три года реальные денежные доходы жителей России увеличились на 26,1%, продемонстрировав максимальные темпы роста более чем за 20 лет. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

По его словам, динамика обеспечивалась ростом всех ключевых составляющих: заработной платы, социальных выплат, предпринимательских поступлений и доходов от собственности.

Новак также отметил, что за тот же период реальные зарплаты выросли на 23,9%, включая прибавку на уровне 4,4% в 2025 году. На 2026 год, по прогнозу правительства, ожидается увеличение реальных доходов населения на 1,6%, а в 2027–2029 годах темпы должны ускориться вместе с развитием экономической ситуации.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что уровень безработицы в стране сохраняется на крайне низких значениях — 2,2%. Он добавил, что бедность по итогам 2025 года сократилась до минимальных исторических отметок — 6,7%.

До этого сообщалось, что только 6% россиян смогли удвоить доход за последние три года.

Ранее россияне назвали навыки, которые хотят освоить ради роста дохода.

 
