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Бизнес

Гросси назвал начало строительства АЭС в Узбекистане знаменательным днем

Гросси: МАГАТЭ будет способствовать реализации строительства АЭС в Узбекистане
Ramil Sitdikov/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) окажет содействие в реализации строительства атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане на всех этапах. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости.

В Джизакской области прошла церемония заливки первого бетона, в которой приняли участие первый заместитель гендиректора по ядерной энергетике госкорпорации «Росатом» Андрей Петров, Гросси и директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев.

Гросси заверил, что МАГАТЭ будет сопровождать проект на всех стадиях его реализации. Он отметил, что участие представителей агентства в церемонии подчеркивает высокий уровень ответственности сторон.

«Это особенный день для нас, знаменательный день», — сказал Гросси.

Также в церемонии дистанционно участвовали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Они дали старт началу строительства АЭС по видеосвязи на полях Петербургского международного экономического форума.

В прошлом году заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что РФ обсуждает проекты строительства двух АЭС на территории Узбекистана. По словам, планируется возведение станций большой и малой мощности. Это первый такого рода проект в регионе Центральной Азии, отметил он. Рябков добавил, что успешная реализация проектов позволит Узбекистану совершить технологический рывок.

Ранее Лукашенко рассказал о готовности России делиться секретами в атомной сфере.

 
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