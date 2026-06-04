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Бизнес

«Брать-то будут»: Путин заявил, что ждет от Германии ясного ответа по газу

Путин: Россия ждет ясный ответ от Германии по газу
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от Германии ясного ответа по газу. Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

»«Газпрому» со стороны партнеров немецких нужен ясный ответ: брать-то будут или нет», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что России надо понимать это, чтобы направить свой товар над другие рынки. Он обратил внимание, что действующий контракт не исполняет не «Газпром», а немецкий партнер, «потому что есть указания из Брюсселя и из Берлина не брать», добавил российский лидер.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что Германию без российского газа ждет не просто долгосрочная стагнация, а немедленный и необратимый экономический коллапс.

Ранее в России предложили ЕС восстановить «Северный поток — 2» для получения выгодной нефти.

 
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