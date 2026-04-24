Дмитриев раскрыл, что ждет Германию без российского газа

Германию без российского газа ждет немедленный и необратимый экономический коллапс. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Без российского газа в период самого тяжелого энергетического кризиса в истории Германия движется не просто к долгосрочной стагнации, а к немедленному и необратимому экономическому коллапсу», — написал он.

В начале апреля Дмитриев заявил, что Европейский союз и Великобритания могут восстановить газопровод «Северный поток — 2» за свой счет на фоне ситуации в Ормузском проливе и «встать в очередь» за доступной российской нефтью, газом и другими важными товарами.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее сообщалось, что Германия начнет приватизацию бывшего подразделения «Газпрома».