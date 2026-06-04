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Бизнес

В США назвали необычным визит японской делегации в Россию

Bloomberg: визит японской делегации в Россию можно назвать необычным
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Визит японской делегации в Россию можно охарактеризовать как необычный. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в ходе поездки члены делегации проводили встречи с представителями российских компаний-экспортеров нефти, газа, удобрений и продукции металлургии. Этот визит стал «редким коммерческим контактом между двумя странами на уровне высокопоставленных представителей» за последние несколько лет, следует из материала.

Агентство отметило, что Москва якобы восприняла проведенные встречи как признание необходимости сохранения возможности для восстановления экономического взаимодействия со стороны Токио.

Bloomberg пишет, что Япония продолжает закупать российский сжиженный природный газ, несмотря на заявления о координации санкционной политики против РФ со странами «Группы семи». При этом Токио был вынужден пересмотреть оценку ситуации в энергетической безопасности на фоне войны против Ирана. Более 90% нефти страна получает от поставщиков с Ближнего Востока, уточнили журналисты.

Японская делегация посетила Россию 26-27 мая. Как заявляли в минэкономики азиатской страны, представители Японии обсуждали защиту своих бизнес интересов. Однако об отдельных энергетических проектах, в том числе «Сахалине-1» и «Сахалине-2», речь не шла.

Ранее в Японию прибыл танкер с российской нефтью.

 
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