Японская делегация побывала в России для обсуждения бизнес-интересов

РИА: представители Mitsubishi и Canon могли быть в делегации Японии в РФ

Японская делегация, посетившая РФ 26–27 мая, обсуждала защиту своих бизнес-интересов, заявили РИА Новости в минэкономики азиатской страны.

Источник в ведомстве подчеркнула, что об отдельных энергетических проектах, в том числе «Сахалине-1» и «Сахалине-2», речь не шла. Японские компании вели дискуссии о своей деятельности в России, например об ослаблении ограничений на переводы средств. На некоторых встречах присутствовали представители японского бизнеса.

Агентство выяснило, что среди примерно 10 компаний были Mitsubishi, Canon и Японский банк международного сотрудничества.

В минэкономики не уточнили, кто представлял РФ на переговорах. По словам источника агентства, стороны обменялись мнениями «о тенденциях российской экономики и промышленности и об обстановке вокруг японских компаний в России».

В Кремле по этому поводу заявили, что контакты были на уровне правительств. А представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ведомство не получало запросов Японии о встрече для возобновления диалога.

Ранее Япония закупила партию российской нефти с Сахалина.