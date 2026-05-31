В Японию прибыл танкер с российской нефтью

Партия нефти из России прибыла в Японию на фоне перебоев с поставками

Танкер Voyager доставил в Японию партию российской нефти на фоне перебоев в поставках энергоресурсов из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервисов наблюдения за местоположением судов.

Танкер прибыл к терминалу японской компании ENEOS в порту Киирэ. В начале мая судно доставило японским компаниям Taiyo Oil и Idemitsu Kosan партию нефти с Сахалина. Танкер Voyager способен перевозить около 800 тыс. баррелей нефти.

Япония прекратила постоянные закупки российской нефти после начала конфликта на Украине, однако периодически импортировала небольшие объемы в рамках проекта «Сахалин-2». По данным японского министерства финансов, в 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта, страна импортировала из России 597,5 тыс. баррелей нефти. При этом объемы поставок в текущем году не раскрывались.

В декабре прошлого года министерство финансов США разрешило финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2». Разрешение действует до 18 июня 2026 года при условии, что поставки осуществляются исключительно в Японию.

Ранее Индия увеличила импорт нефти из Латинской Америки и Африки из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив.