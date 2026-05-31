Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

В Японию прибыл танкер с российской нефтью

Партия нефти из России прибыла в Японию на фоне перебоев с поставками
Shutterstock

Танкер Voyager доставил в Японию партию российской нефти на фоне перебоев в поставках энергоресурсов из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервисов наблюдения за местоположением судов.

Танкер прибыл к терминалу японской компании ENEOS в порту Киирэ. В начале мая судно доставило японским компаниям Taiyo Oil и Idemitsu Kosan партию нефти с Сахалина. Танкер Voyager способен перевозить около 800 тыс. баррелей нефти.

Япония прекратила постоянные закупки российской нефти после начала конфликта на Украине, однако периодически импортировала небольшие объемы в рамках проекта «Сахалин-2». По данным японского министерства финансов, в 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта, страна импортировала из России 597,5 тыс. баррелей нефти. При этом объемы поставок в текущем году не раскрывались.

В декабре прошлого года министерство финансов США разрешило финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2». Разрешение действует до 18 июня 2026 года при условии, что поставки осуществляются исключительно в Японию.

Ранее Индия увеличила импорт нефти из Латинской Америки и Африки из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!