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Бизнес

Глава Центробанка исчезла из списка спикеров на ПМЭФ

РИА Новости: Набиуллину убрали из деловой программы ПМЭФ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину убрали из деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе и из традиционной макросессии, выяснили РИА Новости.

По информации агенства, в обновленной программе макросессии участвуют замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. Заниматься модерацией сессии будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В изначальной версии программы Набиуллина была заявлена в качестве выступающего на сессии.

До этого глава Центробанка выступала на форуме в этой сессии каждый год без исключения. Агентство направило запрос в Банк России, чтобы выяснить подробности.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее на ПМЭФ обсудили трансформацию малого бизнеса.

 
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