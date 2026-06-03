Глава Центробанка исчезла из списка спикеров на ПМЭФ

Председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину убрали из деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе и из традиционной макросессии, выяснили РИА Новости.

По информации агенства, в обновленной программе макросессии участвуют замруководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов. Заниматься модерацией сессии будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В изначальной версии программы Набиуллина была заявлена в качестве выступающего на сессии.

До этого глава Центробанка выступала на форуме в этой сессии каждый год без исключения. Агентство направило запрос в Банк России, чтобы выяснить подробности.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. В качестве площадки был выбран конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Ранее на ПМЭФ обсудили трансформацию малого бизнеса.