Силуанов высказался о корректировке бюджетного правила

Корректировка бюджетного правила позволит повысить предсказуемость бюджетной политики и сгладить текущую ситуацию с курсом рубля. Об этом в ходе ПМЭФ-2026 заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Мы в меньшей степени сегодня можем участвовать по изъятию части валютной выручки. Мы видим сегодня чрезмерно выше, по сравнению с нашими прогнозами», — сказал он.

По словам главы Минфина РФ, корректировка бюджетного правила позволит повысить предсказуемость бюджетной политики и сгладить текущую ситуацию с курсом рубля.

В марте замминистра финансов Владимир Колычев отмечал, что Минфин не рассматривает изменение цены отсечения на нефть по бюджетному правилу на текущий год.

Цена отсечения нефти — это базовый уровень цены, используемый в бюджетном правиле, до которого доходы от экспорта направляются в бюджет, а все, что выше — в Фонд национального благосостояния. В 2025 году было принято решение о постепенном снижении цены отсечения в бюджетном правиле на $1 в год, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Ранее был назван средний курс доллара в 2026 году.