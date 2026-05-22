Назван средний курс доллара в 2026 году

Экономист Федоров: средний курс доллара в 2026 году составит 80 рублей
Среднегодовой курс доллара составит 80 рублей в 2026 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Поддерживать экономику будут сбережения населения и дефицит бюджета. При этом темпы роста останутся сдержанными из-за высоких ставок, ограниченных трудовых ресурсов и доступа к технологиям. Вытаскивать рост будут сбережения населения и дефицит бюджета. Рост ВВП по году будет не более 1%, инфляция — около 5,0–5,5%, безработица существенно не изменится относительно текущего уровня, среднегодовой курс рубля к доллару — около 80 рублей, на конец года — немногим более 80 рублей, ключевая ставка — 13%», — сказал Федоров.

Экономист отметил, что при высоких ставках люди будут осторожнее подходить к инвестициям. Дополнительным ограничением станет слабый рост выручки у части компаний, сказал эксперт. На это, по его словам, будут влиять замедление инфляции и крепкий рубль, который снижает экспортную выручку ряда предприятий.

Федоров добавил, что в целом влияние сильного рубля для экспортеров может частично компенсироваться ростом экспортных цен, но не у всех компаний. Кроме того, на курс влияет и импортная политика: налоги на импорт, включая утильсбор, также приводят к укреплению рубля, добавил экономист.

По данным Investing.com, 21 мая доллар на внебиржевом рынке стоил более 70 рублей. Накануне курс обрушился до 69 рублей. Что будет с долларом и стоит ли сейчас покупать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что доллар может упасть до 65 рублей.

 
